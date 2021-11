Fecho do Pego não trará “sobressalto social”, promete Matos Fernandes

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garante que o fecho da central a carvão no Pego não vai causar qualquer “sobressalto social” na região do Médio Tejo, em que se insere a central a carvão da Tejo Energia, cujo fecho será formalmente assinalado nesta terça-feira, data em que terminam a licença de produção e o contrato de aquisição de energia com o sistema eléctrico.