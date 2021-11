Marcelo dá luz verde a adiamento da extinção do SEF, máscaras obrigatórias na rua e fim do cartão do adepto

Presidente da República está a promulgar os decretos sobre os assuntos que os partidos conseguiram terminar nas últimas semanas na Assembleia da República, já com a dissolução anunciada depois do chumbo do Orçamento para 2022.

De uma vez só e pouco depois de chegar da visita a Angola, o Presidente da República promulgou meia dúzia de decretos da Assembleia da República, incluindo o adiamento, até Maio, da extinção do SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; a autorização para que o Governo decrete o uso obrigatório de máscara na rua caso a situação pandémica o exija; e o fim do chamado cartão do adepto, que é agora o único meio de os elementos das claques terem acesso às zonas reservadas para si nas bancadas dos recintos desportivos (em especial pavilhões e estádios de futebol).

Depois de ter promulgado com reservas o decreto da Assembleia (com origem numa proposta de lei do Governo) que previa a extinção do SEF, a distribuição das suas competências policiais pela PSP, GNR e PJ e das competências administrativas pelo Instituto dos Registos e Notariado e pela nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou sem qualquer comentário o diploma que confere mais quatro meses ao Governo para trabalhar o processo. Isto significa que será já um novo Executivo, saído dos resultados das legislativas de Janeiro, a dar andamento ao processo.

O adiamento foi proposto pelo PS na semana passada com o argumento da evolução da situação epidemiológica da covid-19 nas últimas semanas em Portugal e com a possibilidade de ser preciso reforçar o controlo fronteiriço. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Chega, Iniciativa Liberal, PAN e as abstenções do PSD, CDS, PCP, BE, PEV.​ O Governo devia ter preparado até 11 de Janeiro a transferência das competências — ou seja, 60 dias depois da publicação da lei em Diário da República, que aconteceu a 12 de Novembro. Agora, esse passo é adiado para 180 dias depois da entrada em vigor da lei, o que atira o prazo limite para 11 de Maio.

Regresso às máscaras obrigatórias na rua... se o Governo quiser

Marcelo Rebelo de Sousa, que há duas semanas tinha defendido que devia ser reposto o uso obrigatório de máscara na rua - embora remetendo a decisão sobre tais medidas para depois da reunião do Infarmed​ -, promulgou o diploma que fora proposto pelo PS. O texto foi elaborado como prevenção: autoriza o Governo a decretar, “a título excepcional”, a obrigatoriedade do uso de máscara na rua aos maiores de dez anos, se for declarada “uma situação de alerta, contingência ou calamidade”. A medida poderá ser imposta se “se afigurar necessária, adequada e proporcional à prevenção, contenção ou mitigação” da pandemia.

Os socialistas permitem assim que o executivo recupere a obrigação excepcional do uso de máscara “para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável”, que vigorou entre Outubro do ano passado e Setembro deste ano – e que o faça quando entender, uma vez que o país está agora em estado de alerta e passa ao de calamidade no dia 1 de Dezembro.

A obrigatoriedade do uso de máscara na rua esteve em vigor durante 318 dias, desde 28 de Outubro do ano passado até 12 de Setembro deste ano, coincidindo com os períodos mais graves da pandemia. A 15 de Setembro, o país baixou de situação de calamidade para estado de contingência e a 1 de Outubro passou apenas a estado de alerta.

O Presidente da República também promulgou o decreto da Assembleia que prorroga até ao final de Junho do próximo ano o prazo para a realização, por meios de comunicação electrónica, das reuniões dos órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais.