Numa Coreia do Sul em stress, as pessoas pagam para olhar para nuvens e árvores

Numa sociedade de grande stress e ritmo acelerado, com preços imobiliários em alta e horários de trabalho muitas vezes irregulares, cada vez mais sul-coreanos procuram espaços onde podem estar sozinhos e nada fazer. “Descanse um pouco no meio de nuvens fofas” é um dos slogans .

Escondida numa rua secundária perto de um parque urbano chamado Seoul Forest encontra-se uma casa de chá com capacidade para quase dez pessoas. Aqui, não se pode falar. O telemóvel deve estar no silêncio. Os sapatos não são permitidos. As regras têm apenas um objectivo. Relaxar. Vaguear mentalmente.