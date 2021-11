Comboios: o grande descarrilamento europeu

A Alemanha recusa apoios estatais para ligações ferroviárias internacionais. Com a França e a Espanha, Berlim retirou da lei dos direitos dos passageiros a obrigatoriedade do “bilhete único” que facilitaria as viagens além-fronteiras. Quando os responsáveis europeus aconselham a substituir as viagens de avião por comboios, em distâncias de 500 quilómetros, esquecem-se de que fazer isso implica, no caso de Lisboa-Madrid, perder 11 horas e fazer três transbordos. Eis o estado da ferrovia europeia: fragmentada, com mais de 800 regras que variam de país para país e dominada por grandes empresas.