Covid cancela último dia do Rugby Tens Championship em Lisboa

A organização do circuito Rugby Tens Championship, que estava a decorrer neste fim-de-semana em Lisboa, comunicou que o segundo e último dia torneio de râguebi que estava a ser disputado no Estádio Universitário não iria decorrer depois de alguns atletas terem testado positivo nos testes de despistagem à covid-19.

Sem avançar grandes pormenores, os promotores do torneio informaram que “o Rugby Tens Championship cancelou o segundo dia do Lisboa Series, na sequência de testes covid-19 positivos dos atletas envolvidos”.

“Os jogadores em questão foram isolados, estão a ser testados regularmente e monitorados clinicamente. Atletas e funcionários envolvidos estão sendo testados sistematicamente. Por precaução, o segundo e último dia do Rugby Tens Championship Lisbon Series não será realizado”, conclui o comunicado.

O Rugby Tens Championship, um novo circuito profissional de râguebi na variante de 10 jogadores que contou em Lisboa com a presença de atletas com um vasto currículo em sevens, como o sul-africano Cecil Afrika ou o queniano Colins Ingera, fazia a sua estreia na capital portuguesa, e tem etapas previstas para Paris, para a Cidade do Cabo e para Las Vegas.

O circuito estava a ser disputado em Lisboa pelas franquias dos San Clemente Rhinos, dos Balkans Honey Badgers, dos Serengeti Elephants e dos Cape Town Wild Dogs, e contava com atletas de mais de 20 nacionalidades.

Portugal estava representado através de jogadoras (as internacionais Inês Marques e Mariana Marques) e de treinadores: Pedro Netto era o treinador principal da equipa feminina dos Balkans Honey Badgers; Pedro Leal ocupou as funções de manager e treinador-adjunto das formações masculina e feminina dos San Clemente Rhinos.