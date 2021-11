Lisboa recebe a primeira etapa do Rugby Tens Championship

O novo circuito profissional de râguebi na variante de 10 jogadores contará com a presença de atletas com um vasto currículo em sevens, como o sul-africano Cecil Afrika ou o queniano Colins Ingera.

Vão ser quatro etapas e a primeira realiza-se já neste fim-de-semana em Lisboa, tendo como palco o Estádio Universitário. O circuito Rugby Tens Championship, que vai contar com a presença de jogadores com currículo de luxo em sevens - o sul-africano Cecil Afrika e o queniano Colins Ingera - e treinadores portugueses - Pedro Netto e Pedro Leal -, será disputado por franquias e, segundo a organização, “é o primeiro formato competitivo de râguebi a nível mundial a ter igualdade na vertente financeira, bem como no formato de competição, datas e locais de jogo”.

A estreia será neste sábado na capital portuguesa, mas a primeira edição do Rugby Tens Championship passará também por Paris, pela Cidade do Cabo e por Las Vegas. O circuito, que em Lisboa será disputado pelas franquias dos San Clemente Rhinos, dos Balkans Honey Badgers, dos Serengeti Elephants e dos Cape Town Wild Dogs, terá atletas de mais de 20 nacionalidades, sendo que dois brilharam ao mais alto nível nos últimos anos no Circuito Mundial de sevens: Cecil Afrika e Colins Ingera.

Na competição feminina, realce para a presença de Chiharu Nakamura, a capitã da selecção japonesa que participou em 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e para a internacional neozelandesa Aimee Sutorius.

Confirmada está também representação portuguesa através de jogadoras (as internacionais Inês Marques e Mariana Marques) e de treinadores: Pedro Netto será o treinador principal da equipa feminina dos Balkans Honey Badgers; Pedro Leal será o manager e treinador-adjunto das formações masculina e feminina dos San Clemente Rhinos.