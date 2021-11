Miguel Ângelo com Noite e Dia ao vivo, o filme de uma banda sonora sem filme

Chama-se Noite e Dia e nasceu durante a clausura ditada pelo confinamento. É o mais recente álbum de Miguel Ângelo e, depois do lançamento oficial com miniconcerto no terraço de um hotel de Lisboa (mimetizando o célebre concerto do terraço dos Beatles), chega agora a uma sala, a do Maria Matos, em Lisboa. É já esta terça-feira, dia 30 e com Miguel Ângelo e a sua banda (Mário Andrade, guitarra; Bernardo Fesch, baixo e teclas; Jorge Quadros, bateria) estarão como convidados Rui Maia, Co$tanza e Pedro de Tróia. Porque todos eles participaram no álbum: Rui Maia (X-Wife, Mirror People, Storm Factory) como músico e assumindo também a produção do Lado Noite; Pedro de Tróia num dueto em A ver o mar; e Co$tanza numa remistura do tema Adiei, como faixa extra.