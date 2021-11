Uma nova casa para a obra de Alberto Carneiro

Com uma exposição permanente constituída por esculturas, pinturas e desenhos que o artista doou em 2015 à Câmara de Santo Tirso, inaugura-se este sábado, num edifício industrial reabilitado pelo arquitecto Nuno Pinto, o Centro de Arte Alberto Carneiro (CAAC), que acolhe ainda a biblioteca pessoal do escultor, com mais de 7000 volumes.