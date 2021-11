Ponte da Barca aproveita “Black Friday” para oferecer livros a todos os alunos

A Câmara de Ponte da Barca vai aproveitar a “Black Friday" para oferecer cerca de 1500 livros a todos os alunos daquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

A medida foi anunciada pelo presidente social-democrata da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, ao executivo municipal durante a reunião ordinária da autarquia. Contactado pela agência Lusa, Augusto Marinho adiantou que a acção abrange “cerca de 1340 alunos de todos os níveis de ensino”.

A iniciativa tem lugar na sexta-feira, com repetição no dia 3 de Dezembro. A acção consiste na “oferta de livros a todos os alunos do agrupamento de escolas de Ponte da Barca, da Epralima-Escola Profissional do Alto Lima e, ainda, às crianças da educação pré-escolar do jardim de infância José Carneiro Bouças”.

Segundo Augusto Marinho, os alunos podem “passar pela decoração de Natal que está instalada junto ao edifício dos Paços do Concelho” e levantar o livro. Na sexta-feira, a iniciativa decorre para “todos os alunos até ao segundo ciclo inclusive, entre as 14h e as 17h, junto ao edifício dos Paços do Concelho”.

No dia 3 de Dezembro, a acção será dirigida aos alunos do terceiro ciclo e ensino secundário, no mesmo horário e local. “Cada criança ou aluno que, neste período, atravessar a prenda/decoração localizada em frente dos Paços do Concelho recebe um livro”, referiu o autarca.

Segundo o autarca do PSD, “esta acção tem como objectivo promover o gosto pelo livro e pela leitura junto dos mais novos e contribuir para a construção de uma comunidade mais informada, mais culta e com maior espírito crítico”. Pretende também “garantir o acesso de todos ao livro e à leitura lúdica, na certeza de que um bom leitor é um cidadão habilitado com as ferramentas que lhe garantem o sucesso, pessoal, escolar e profissional”.

Para Augusto Marinho, “este investimento tem toda a razão de ser, porque a melhor aposta que se pode fazer é a de privilegiar a formação das pessoas, que constituem, de facto, a grande riqueza de uma comunidade”.