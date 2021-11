Oposição trava sorteios de renda acessível só para quem mora ou morou em Lisboa

Era uma medida que constava no programa eleitoral com que Carlos Moedas foi eleito presidente da Câmara de Lisboa: os futuros concursos de renda acessível seriam exclusivos para actuais habitantes da cidade ou para quem nela tenha vivido em algum momento dos últimos dez anos. Na primeira reunião pública do novo executivo, a oposição uniu-se para chumbar esta alteração por considerar que na noção do que é um lisboeta devem caber todos quantos queiram viver na cidade.