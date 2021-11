Concurso para transportes no Grande Porto não desata. Contratos actuais foram prolongados

Um dos consórcios classificados em primeiro lugar no concurso para a concessão do serviço de transportes na Área Metropolitana do Porto (AMP) está a tentar que o tribunal obrigue esta entidade a adjudicar o contrato, em linha com o relatório final do júri produzido já em Maio deste ano. Cansados de esperar, os espanhóis da Xerpa Mobility foram entretanto surpreendidos com o prolongamento dos contratos com as empresas que hoje operam na região, e vão também agir judicialmente para tentar reverter essa decisão da AMP, que deixa antever que tão cedo não haverá novas concessões no terreno.