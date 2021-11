“Peço desculpa genuinamente do fundo do coração.” Mas os médicos não esquecem o que disse Marta Temido

Ministra da Saúde recusou ter dito que o SNS precisa de profissionais de saúde mais resilientes e pediu desculpas se as suas palavras foram mal entendidas. Os sindicatos médicos dizem que “as desculpas evitam-se” e que “não apagam as palavras que foram ditas”.

Depois de muitas críticas ao que disse no parlamento, a ministra da Saúde recusou ter dito que o SNS precisa de profissionais de saúde mais resilientes e pediu desculpas se as suas palavras foram mal entendidas. Os sindicatos médicos, que já tinham contestado as afirmações de Marta Temido aos deputados, dizem que “as desculpas evitam-se” e que “não apagam as palavras que foram ditas”.

“Não disse em momento nenhum que é necessário recrutar profissionais mais resilientes. Disse que é necessário que todos façamos um investimento em mais resiliência, sobretudo quem trabalha em áreas tão exigentes como a da saúde. Se causei uma má interpretação, peço desculpa por isso genuinamente do fundo do coração”, afirmou a ministra da Saúde à margem da cerimónia de tomada de posse de Ana Jorge como presidente da Cruz Vermelha.

Com a voz emocionada continuou: “Os profissionais de saúde, os portugueses, o Serviço Nacional de Saúde conhecem-me. Eu trabalho há muitos anos no sector da saúde, trabalhei com muitos profissionais de saúde e fico muito e genuinamente indignada com esse mal entendimento. Se fui mal entendida peço desculpa.”

Mas para os sindicatos médicos, as desculpas não são suficientes para apagar as palavras que disse no parlamento, numa audição a propósito da situação do Centro Hospitalar de Setúbal. “As desculpas não se pedem, devem-se evitar. Saudamos pela positiva a ministra ter reconhecido a injustiça das suas declarações devidamente contextualizadas no parlamento, não numa conversa de café. Infelizmente a atitude reiterada de desconsideração para com os médicos, nomeadamente não os tendo recebido, fazem pensar que é mais uma tentativa de controlar os danos do que um sincero reconhecimento do seu trabalho colossal durante a pandemia”, afirmou Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM). “Os médicos demonstraram uma grande resiliência e sentido de responsabilidade”, reforçou.