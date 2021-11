Dar primazia à igualdade de género

Em quase nenhum outro lugar no mundo os direitos das raparigas e das mulheres estão tão ameaçados como no Afeganistão. Os recentes acontecimentos são muito preocupantes. A União Europeia deixou claro que futuras ajudas ao desenvolvimento deste país dependerão do respeito votado ao quadro jurídico internacional e às normas em matéria de direitos humanos, incluindo os direitos das raparigas e das mulheres. A UE está determinada a continuar a apoiar as raparigas e as mulheres afegãs e de todo o mundo, em consonância com os nossos valores e as nossas convicções.