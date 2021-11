Governo impõe teste obrigatório para entrar em recintos desportivos

A apresentação de um teste negativo ao novo coronavírus à entrada vai passar a ser obrigatória nos recintos desportivos, de acordo com as medidas contra a pandemia de covid-19 anunciadas esta quinta-feira. Mesmo as pessoas vacinadas vão ter de apresentar um teste negativo para acederem a recintos desportivos, de acordo com o primeiro-ministro, António Costa.

Neste momento, os eventos desportivos não têm limite de espectadores e só era necessária a apresentação do certificado de vacinação ou de teste negativo. Além dos recintos desportivos, também vai ser necessário apresentar teste negativo em “grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados”. Estas medidas entram em vigor na próxima quarta-feira, dia 1 de Dezembro, quando o país entra em estado de calamidade.

Já sob esta regra estará o Benfica-Sporting, derby de futebol marcado para dia 3 de Dezembro, presumivelmente com “casa cheia”. Questionado sobre como será feita a testagem aos adeptos que não apresentem teste PCR ou antigénio válidos, António Costa remeteu para o recente Portugal-Sérvia: "Já tivemos uma experiência recente com jogo da selecção, onde houve testagem e tudo correu perfeitamente, sem quaisquer dificuldades”.

O que o governante não teve em conta foi que, para esse jogo, era permitida a entrada a quem estivesse “munido de documento de identificação e mediante a apresentação do certificado válido de vacinação completa ou teste PCR (72 horas antes) ou antigénio (48 h)”. Havia, portanto, uma larga fatia dos adeptos que entraram por via do certificado de vacinação, algo que no derby lisboeta já não será suficiente.

Países Baixos sem adeptos

Esta opção do Governo vai ao encontro do plano de contenção do contágio de covid-19, numa fase em que a Europa já vive a quinta vaga da pandemia. Portugal não é, até ver, um dos países mais afectados, mas o Governo aponta desde já ao controlo da situação, algo que influi também no desporto.

Na Europa, algumas nações, como os Países Baixos, já fecharam as portas dos estádios e o jogo entre os neerlandeses e a Noruega, de qualificação para o Mundial 2022, já foi disputado sob o silêncio das bancadas vazias.

Também a primeira divisão neerlandesa está, por estes dias, a ser jogada à porta fechada, cenário que poderá verificar-se no jogo entre Ajax e o Sporting, da sexta e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, agendado para 7 de Dezembro, em Amesterdão.

Para já, o cenário não será tão drástico em Portugal. A fase dos jogos à porta fechada já lá vai, mas o contexto mais suave de apresentar apenas o certificado digital também tem os dias contados. A partir de 1 de Dezembro, os eventos desportivos regressarão a um meio-termo entre as duas medidas, com a apresentação de um teste negativo à covid-19.