Lil Ugly Mane: sai o rap, continua a depressão

Travis Miller continua a surpreender. No novo álbum de Lil Ugly Mane, o seu pseudónimo mais célebre, troca o hip-hop por um psicadelismo encantatório e empresta uma leveza enganosa a músicas que não são assim tão alegres. Mais uma obra admirável de um artista camaleónico.

“Who are you?”, pergunta insistentemente uma voz robótica em bird enemy car, tema pautado por um piano pacificador, comoventes pinceladas de violino e outros sons aconchegantes. É uma bela questão, ou não estivéssemos dentro de Volcanic Bird Enemy and the Voiced Concern, terceiro álbum de Lil Ugly Mane: quem és tu, Travis Miller [na foto, à direita]?