Um livro infantil de Hélia Correia; a história do FC Porto contada por Jorge Nuno Pinto da Costa; as memórias do artista plástico Ai Weiwei; a prosa do norueguês Jon Fosse; os poemas de Anne Carson e o ensaio de Anne Boyer sobre viver com cancro nos tempos do Google, premiado com o Pulitzer de Não-Ficção.