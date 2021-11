Sporting vence Borussia e qualifica-se na Champions

O Sporting garantiu nesta quarta-feira um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões com um triunfo por 3-1 sobre o Borussia Dortmund em jogo da quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Com esta vitória a formação orientada por Rúben Amorim irá ficar com o segundo lugar do agrupamento, à frente da formação alemã, mesmo que perca na última jornada em Amesterdão frente ao Ajax.

É apenas a segunda vez que o Sporting ultrapassa a fase de grupos da Champions, depois de tê-lo conseguido na época 2008-09, e esta qualificação garante um encaixe de nove milhões de euros, deixando de fora um antigo campeão europeu e segundo classificado da Bundesliga, que cai para a Liga Europa.

O Sporting abriu o activo aos 30’. Coates fez um lançamento longo, Schulz falhou a intercepção e Pedro Gonçalves fez o 1-0. Ainda na primeira parte, aos 39’, mais um corte deficiente da defesa dos germânicos deu nova oportunidade a Pedro Gonçalves e o médio “leonino”, de fora da área, fez o 2-0, naquele que foi o seu quarto golo nesta edição da Champions.

O Borussia fez o cerco à área “leonina” na segunda parte, mas perdeu capacidade de luta com a expulsão de Emre Çan aos 74’, que levou vermelho directo após uma agressão a Pedro Porro.

Aos 80’, Zagadou fez falta sobre Paulinho e o árbitro marcou penálti após ver as imagens. Pedro Gonçalves falhou na conversão do castigo, mas Porro estava atento para fazer o 3-0 numa recarga de cabeça.

O Borussia ainda ganhou um suplemento de energia com um golo de Malen no tempo de compensação, mas o Sporting conseguiu segurar a vitória e o apuramento.