Um Sp. Braga “apostado em fazer golos” na Dinamarca

Minhotos, que se debatem com várias ausências, tentam reforçar o comando do Grupo F diante do Midtjylland.

É no conforto da liderança do Grupo F, com nove pontos, que o Sp. Braga entra na quinta-feira em campo (17h45, SIC) para defrontar o Midtjylland, na 5.ª jornada da Liga Europa. Em Herning, na Dinamarca, à espera dos minhotos estará uma temperatura a rondar os cinco graus, à hora do jogo, e um adversário que vem de duas derrotas seguidas no campeonato.

Em Braga, no encontro da primeira volta, os portugueses até foram para o intervalo em desvantagem, fruto de um penálti convertido por Evander (19’), mas deram a volta no segundo tempo e impuseram-se por 3-1. De resto, esmagaram o adversário na posse de bola e nos remates, mostrando uma superioridade que irão tentar repetir amanhã à tarde.

“Temos de estar no nosso melhor nível para vencer. Vamos jogar frente a uma equipa que ataca bem, que marca golos em quase todos os jogos. No entanto, nós também conseguimos ferir o adversário e estamos apostados em fazer golos”, destacou o treinador dos minhotos, Carlos Carvalhal, destacando pontos de contacto entre as duas formações. “Somos uma equipa com grande capacidade ofensiva. Amanhã vamos enfrentar um adversário com uma capacidade idêntica à nossa”.

Neste embate, o técnico português vai ser forçado a mudar de guarda-redes, dada a ausência (por motivos pessoais) de Matheus, titular em toda esta trajectória. Uma preocupação adicional? “Não me preocupa nada. O Tiago Sá é um guarda-redes de I Liga, tenho confiança absoluta nele. A nossa confiança no plantel é total, ficamos satisfeitos com o comportamento do Diogo à esquerda e do Bruno Rodrigues que fez uma boa exibição no último jogo e será titular”.

Isto porque a lista de ausentes inclui também Al Musrati, Sequeira, David Carmo, Tormena e Buta. Todos eles recuperam de problemas físicos e estão fora de uma equação que será determinante para as aspirações de um Midtjylland (3.º classificado, com cinco pontos) a precisar de arriscar: “Temos de os pressionar alto, porque queremos um jogo aberto”, destaca o treinador, Bo Henriksen.