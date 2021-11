Ajax segue imparável no grupo do Sporting

O Ajax segue imparável no Grupo C da Liga dos Campeões. A formação dos Países Baixos foi a Istambul defrontar o Besiktas e, apesar de ter estado a perder, deu a volta ao resultado, vencendo o emblema turco por 2-1. Assim, o Ajax continua 100% vitorioso nesta edição da Liga dos Campeões, enquanto o Besiktas segue sem qualquer ponto no grupo onde compete também o Sporting.

A equipa de Amesterdão, que já tinha assegurado a sua qualificação para os oitavos-de-final da Champions, foi surpreendida pelos turcos aos 22’, quando se viu a perder na sequência de uma grande penalidade convertida por Rachid Ghezzal.

Mas, na segunda parte, o Ajax surgiu mais dominador e em apenas um quarto de hora deu a volta ao resultado. Cortesia de Sébastien Haller. O avançado franco-marfinense, que em Alvalade, frente ao Sporting, foi o autor de quatro golos, bisou (54’ e 69), igualando desta forma o polaco Lewandowski como melhor marcador da actual edição competição, ambos com nove golos.

Em Milão, no Grupo D, foi o Shakhtar Donetsk que teve mais posse de bola durante a primeira parte, mas os lances mais perigosos pertenceram aos italianos. O guarda-redes Trubin negou o golo aos italianos pelo menos por duas ocasiões, a remates de Perisic (30’) e Lautaro Martínez (36’).

Mas se no primeiro tempo o Inter não foi capaz de concretizar, nos segundos 45 minutos Dzeko resolveu a partida ao marcar dois golos em pouco mais de cinco minutos – primeiro (61’) numa recarga a remate de Darmian; depois, de cabeça, a responder a um cruzamento de Perisic (67’).

O Shakhtar tentou reagir e Dodô, já nos dez minutos finais, acertou no poste esquerdo da baliza italiana levando ainda a bola a percorrer toda a linha de golo e a sair pelo lado contrário. Mas o resultado estava feito.