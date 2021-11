Cultura hip-hop celebrada no Porto, no espectáculo Jump Around!

Espectáculo de hip-hop junta ao longo de quatro horas, entre outros, Mundo Segundo e Sam the Kid, Kappa Jotta, Phoenix RDC e DJ Ride. Esta sexta-feira, no Porto, na Super Bock Arena.

Inicialmente marcado para 8 de Outubro e depois adiado, o espectáculo Jump Around! realiza-se na próxima sexta-feira à noite no espaço originalmente previsto, a Super Bock Arena (Pavilhão Rota Mota), no Porto. Apresentado como uma celebração da cultura hip-hop em todas as suas vertentes (rap, graffiti, breakdance e djing), o Jump Around! abrirá as suas portas às 20h, iniciando-se o espectáculo às 21h30 com final previsto às 1h30.

O cartaz, diz a organização, “reúne alguns dos mais consagrados artistas nacionais de cada uma das áreas representadas. Como MCs estão presentes nomes incontornáveis do hip-hop português, Mundo Segundo e Sam The Kid, Kappa Jotta e Phoenix RDC. Já aos comandos dos pratos surgem DJ Ride, campeão do mundo em scratch, e DJ Fifty. O writing ficará a cargo de MrDheo, um dos maiores representantes do Graffiti em Portugal e no mundo, com quatro recordes no Guiness e murais em mais de 40 países. Para representar o breakdance estará presente o Bboy Aiam e a sua crew, Freestylerz.” Na liderança, acrescentam, estará a angolana Eva Rap Diva, “uma das maiores rappers da lusofonia, para tomar conta da casa”, “liderar os comandos” e “moderar os ânimos”.

Informa ainda a organização que as obras produzidas durante a noite por MrDheo “serão posteriormente leiloadas e os fundos revertem a favor de instituições de jovens em risco.”

O nome do espectáculo, segundo um primeiro comunicado difundido pela organização, é “inspirado num dos maiores clássicos da cultura hip-hop”, Jump Around, dos norte-americanos House of Pain, editado em 1992. Nesse mesmo comunicado, a organização lembrava ainda que o hip-hop é “uma cultura de rua, uma forma de arte e de atitude que conquistou o mundo nas últimas décadas, um estilo de vida, de afirmação como sujeito social, de demarcar um território e valorizar uma identidade cultural”. Um movimento, acrescentava, “que faz arte como forma de protesto social, mistura o novo e antigo, o popular e o erudito, a poesia e a paródia, e inventou o Rap - Rhythm and Poetry.”

O espectáculo Jump Around! conta com o apoio do programa Garantir Cultura.