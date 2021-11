Conservadores cada vez mais pelos cabelos com o comportamento errante de Boris Johnson

Votação do Parlamento britânico e discurso desconexo na segunda-feira foram os mais recentes exemplos de um comportamento que não está a agradar dentro dos tories . A liderança não está em causa, por falta de alternativas, mas preocupa.

Boris Johnson está a braços com uma inquietação crescente na liderança do Partido Conservador, depois de um discurso pouco ajuizado para empresários britânicos e uma grande rebelião no Parlamento, na segunda-feira, que se acrescentam a uma série de erros recentes e de caóticas mudanças de direcção.