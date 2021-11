FC Porto pode pagar até 4,8 milhões a intermediário que ocultou pela renovação de Otávio

“Dragões” contrataram os próprios empresários do jogador para o convencer a renovar contrato e um dia depois mandataram os mesmos agentes para negociarem a transferência do futebolista. Empresa envolvida não consta na lista de comissionistas das contas da SAD “azul e branca”.

A renovação de Otávio, efectuada em Março deste ano, implicou um investimento de quase 17 milhões de euros aos cofres da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do FC Porto. Para chegar a acordo com o jogador, os “dragões” contrataram (através do agente Israel Oliveira, que representava em simultâneo o futebolista) os serviços de intermediação da Livesoccer Company Limited, desembolsando um valor que poderá ascender a 4,8 milhões de euros. Um dia depois deste acordo, a administração portista mandatou a mesma empresa para transferir o futebolista, prometendo uma comissão líquida até quatro milhões de euros. Mas o nome da empresa não consta da lista de intermediários apresentada nas contas dos portistas, nem a operação de renovação foi objecto de comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).