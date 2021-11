Covid-19 em Portugal: 11 mortes e 2499 casos. Há mais 53 pessoas internadas

Portugal registou este sábado 11 mortes por covid-19 e 2499 casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste domingo.

O total de vítimas mortais sobe assim para 18.321 e o de infectados ascende a 1.122.283 desde o início da pandemia.

O relatório de situação actualizado indica que há 597 pessoas internadas, mais 53 que no dia anterior, sendo que 89 estão nos cuidados intensivos (mais uma).

Há mais 541 recuperações, elevando o total de pessoas recuperadas para 1.059.002.

Os indicadores da matriz de risco, que servem para avaliar o avanço ou recuo no desconfinamento, só são actualizados nos boletins das segundas, quartas e sextas-feiras. Na matriz mais recente, o índice de transmissibilidade – R(t), o número de pessoas que são infectadas por alguém – manteve-se em 1,17 a nível nacional e subiu para 1,18 no continente. O índice de transmissibilidade era de 1,17, tanto a nível nacional como apenas no continente.

A incidência a nível nacional é actualmente de 191,2 casos por 100 mil habitantes. Se tivermos em conta apenas os dados do continente, está nos 190,9 casos por 100 mil habitantes. Estes valores colocam Portugal no quadrante vermelho da matriz.