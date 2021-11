Solskjaer estará de saída do Manchester United

A pesada derrota, neste sábado, do Manchester United frente ao Watford, por 4-1, terá ditado o que já era esperado há várias semanas: Ole Gunnar Solskjaer chegou definitivamente ao fim da linha e deixará o comando técnico dos red devils.

A informação é avançada pela imprensa britânica, nomeadamente pelo The Guardian e o Times, que relatam uma reunião de emergência da direcção do clube em que, ao cabo de várias horas, ficou decidida a saída do treinador norueguês, uma figura querida dos adeptos pelo seu passado enquanto jogador, mas que deixa poucas memórias felizes como técnico: o United está agora em sétimo lugar na Premier League, já a 12 pontos do líder Chelsea.

A confirmação oficial da dispensa de Solskjaer, que sucedeu a José Mourinho em 2018, deverá surgir este domingo. A saída dar-se-á por mútuo acordo, segundo os jornais ingleses.