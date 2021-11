Comité Olímpico revela conversa com Peng Shuai: “Está segura e bem de saúde”

É a mais recente actualização do caso Peng Shuai, que tem gerado inquietação no mundo do ténis e não só: o Comité Olímpico Internacional (COI) veio neste domingo garantir que a atleta chinesa, dada como desaparecida já há quase três semanas, está segura e bem de saúde, depois de uma videochamada que pôs a jogadora em contacto com o presidente do organismo.

Através de um comunicado, o COI informou que Peng Shuai começou a chamada com Thomas Bach agradecendo a preocupação e o esforço do organismo na procura de esclarecimentos sobre o seu paradeiro. “Ela explicou que está segura e bem de saúde, a viver na sua casa de Pequim, mas que pretendia manter a privacidade nesta altura”.

"Nesta altura, ela quer passar o tempo com a família e com os amigos. Em todo o caso, continuará a estar envolvida no ténis, o desporto que tanto ama”, prossegue o COI, providenciando um sinal mais palpável de que a atleta estará em segurança.

Isto porque já tinha sido publicado um vídeo, por media chineses, em que Peng Shuai era vista num restaurante com o treinador e não só, numa conversa que indiciava tratar-se de um vídeo actual. Posteriormente, fotos da tenista num torneio infantil em Pequim também pareceram ser insuficientes para assegurar, ao mundo do desporto, que a chinesa estava bem.

Entre vários nomes do desporto e diferentes organizações, a pressão para que fosse fornecida uma prova credível e independente do bem-estar de Peng Shuai foi crescendo ao longo dos últimos dias. Nas últimas horas, foi o ministro dos Negócios Estrangeiros francês a solicitar às autoridades chinesas mais detalhes sobre o caso: “Só estou à espera de uma coisa, que ela fale”, vincou Jean-Yves Le Drian, em declarações à LCI.

O desaparecimento de Peng Shuai tornou-se um assunto planetário depois de a jogadora ter recorrido a uma rede social chinesa para denunciar um alegado abuso sexual por parte de um ex-governante chinês. A publicação foi apagada rapidamente, mas o caso já se tinha espalhado e, desde então, não mais a tenista tinha sido vista. Até á data, o Governo chinês também não fez qualquer comentário sobre o tema.