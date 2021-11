Há pouco mais de duas semanas, Peng Shuai, uma celebridade desportiva na China e antiga n.º 1 de pares no ranking WTA, usou a rede social chinesa Weibo para denunciar um abuso sexual de que terá sido vítima há três anos por parte de Zhang Gaoli, antigo vice-primeiro-ministro chinês. Menos de meia-hora depois, essa longa mensagem tinha desaparecido da Weibo, a tenista de 35 anos deixou de ter actividade nas redes sociais – a sua página nesta rede chinesa ainda existe, mas o motor de busca não a dá nos resultados - e o assunto é como se não existisse no país mais populoso do mundo. Em simultâneo, o resto do planeta fala de censura e faz a mesma pergunta: onde está Peng Shuai?