Ficou a pergunta, repetida por todo o mundo: “Onde está Peng Shuai?” que mais do que uma interrogação, é uma denúncia do carácter brutal da repressão chinesa.

Todo o rigor da repressão chinesa está bem patente no caso de Peng Shuai, a tenista que ousou, no dia 2 de Novembro, publicar alegações de abuso sexual por parte de um membro da cúpula dirigente do Partido Comunista.