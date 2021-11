A covid-19 trouxe a época da vacinação “não-obrigatória”

Se a pandemia de covid-19 nos parece desde o início uma realidade inacreditável que se abateu sobre nós, chegámos agora a um momento em que o combate à infecção pelo vírus SARS-CoV-2 está a dividir a sociedade, com tons de distopia. Vários países estão a impor, ou estão a discutir seriamente a imposição, de restrições diferentes para quem recusou a vacinação — como os confinamentos selectivos, que a Áustria inaugurou esta semana, antes de se render à necessidade de decretar um confinamento geral. “Há dois meses, ninguém equacionava a possibilidade de haver confinamentos selectivos — eu próprio não me passaria pela cabeça, pensei que ficássemos pelos certificados digitais, mas alertei na altura que tínhamos aberto uma caixa de Pandora. Estas medidas provam que a abrimos”, diz Tiago Correia, especialista em Saúde Internacional no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT-UNL).