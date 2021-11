Na Alemanha, as estâncias balneares de Usedom não são só para o Verão

As crianças brincam na praia ao pé do mar, saltando as ondas pequeninas que perdem força ao estender-se pelo areal. Há papagaios lançados para o ar, colorindo o céu nublado. As esplanadas junto ao areal preenchem-se por quem bebe uma cerveja ou um café. Não, não é Verão em Heringsdorf, uma das vilas balneares da recortada ilha de Usedom. É final de Outubro, as temperaturas rondam os dez, 12 graus, mas as galochas e os casacos quentes e impermeáveis dos alemães que aqui descansam fazem o frio parecer um quase pormenor.