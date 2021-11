Federação de patinagem acusa Espanha e França de “comportamento anti-desportivo”

Comunicado da direcção da federação de patinagem enfatizou factos que “sustentam as acusações”, referindo as duas interrupções de jogo por anti-jogo.

A direcção da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) repudiou este sábado aquilo que classificou terem sido “comportamentos anti-desportivos” no jogo que decidiu os finalistas do Europeu de hóquei em patins, acusando França e Espanha de “não aplicarem valores de ética e fair-play”.

“Negar competir é a antítese daquilo que deve ser a excelência das equipas, dos seus jogadores e dos seus treinadores. Ontem, as selecções nacionais de França e Espanha não aplicaram os valores de ética e fair play”, pode ler-se no comunicado da FPP, após a vitória da Espanha sobre França, por 3-1, que garantiu a final às duas selecções.

No documento, a direcção da FPP recordou uma série de factos que sustentam as acusações, começando por referir as duas vezes em que os árbitros tiveram de interromper o jogo por anti-jogo e advertiram os capitães de ambas as selecções, que acabariam sancionados com cartão azul a dois minutos do final do encontro.

“Por coincidência, o capitão da selecção francesa, que acumulava dois cartões azuis antes deste jogo, ficou estrategicamente no banco e sem braçadeira, protegendo-o de eventuais suspensões, em caso de novo cartão azul”, refere a direcção da FPP.

Na mira dos dirigentes lusos, estão ainda as opções estratégicas das equipas, estranhando a FPP que, “num jogo que decidia a qualificação para a final, ambas as selecções optaram por deixar de fora (na convocatória ou no tempo de jogo) alguns dos seus habituais titulares, tendo inclusive uma selecção falhado deliberadamente um livre directo, acção que foi sancionada pelo árbitro com cartão azul”.

"Assumimos as nossas responsabilidades desportivas, neste Campeonato da Europa, com a mesma convicção com que repudiamos todos os comportamentos anti-desportivos que, além de impactarem negativamente no nosso desporto e na credibilidade das nossas competições, ferem a verdade e ética do desporto. Hoje, temos uma medalha de bronze para ganhar”, conclui o comunicado.

Esta tomada de posição surge em reacção aos factos ocorridos no Espanha-França, na última jornada da fase de grupos, num jogo em que a vitória dos espanhóis pela margem mínima ou por dois golos de diferença, como veio a acontecer (3-1), garantia a presença na final às duas selecções, deixando de fora o anfitrião Portugal.

Espanha, França e Portugal terminaram a fase de grupos com 10 pontos, mas o combinado luso acabou relegado para o jogo da medalha de bronze devido aos critérios de desempate.

O 54.º Campeonato da Europa de hóquei em patins termina este sábado em Paredes, com a realização dos jogos que vão definir a classificação final das seis selecções participantes, após cinco jornadas.

Portugal é a selecção com mais títulos (21), seguido pela Espanha, campeã em título, com 17. A França não tem qualquer título internacional, mas vai disputar a sua sexta final de um Campeonato da Europa, o que já não acontecia há 90 anos.