Vitória de Espanha sobre França afasta Portugal da final do Europeu

Aconteceu o que a selecção portuguesa temia: a Espanha venceu a França por dois golos de diferença (3-1) e, com esse resultado, afastou indirectamente Portugal da final do Campeonato da Europa de hóquei em patins. No Pavilhão Multiusos de Paredes, este resultado permitiu um reencontro entre espanhóis e franceses no encontro decisivo, no sábado.

Só havia uma forma de Portugal ficar de fora da final mesmo antes de entrar em pista para medir forças com Andorra - isso passava por uma vitória da Espanha sobre a França por menos de três golos de diferença. Qualquer outro desfecho (o triunfo por três ou mais golos, o empate ou a vitória francesa) dariam fundadas possibilidades à selecção portuguesa de estar no jogo do título.

A Espanha entrou melhor e Panadero inaugurou o marcador aos 5’, para Antonio González elevar para 2-0 aos 15’. Este resultado já não servia a Portugal e, quando Carlo di Benedetto reduziu para França, aos 12’ do segundo tempo, o problema manteve-se, sendo que o 3-1 final, por Alabart, se limitou a confirmar que espanhóis e franceses se encontrariam na final.

Quanto a Portugal, resta-lhe lutar pelo terceiro lugar no embate com Itália, mas antes desse embate terá ainda de defrontar Andorra, em busca de um triunfo que já não vai permitir à selecção de Renato Garrido cumprir o objectivo ao qual se propôs no torneio.