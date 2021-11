Theo Anthony, o pauzinho na engrenagem

Em 2016, o Doclisboa revelava aos espectadores portugueses uma das mais fulgurantes primeiras longas do século XXI: Rat Film (2016), um olhar para Baltimore (a cidade de The Wire) que pegava nas infestações de ratazanas para explorar o “racismo estrutural” de uma cidade que se construiu e cresceu de acordo com divisões de classe e cor de pele. Um filme que nasceu do acaso: uma ratazana a tentar sair de um caixote do lixo que Theo Anthony (Baltimore, 1989) filmou com o seu iPhone. Fotógrafo, repórter, cineasta, aluno da Rogue Film School de Werner Herzog, Anthony conseguia, à primeira longa, a proeza de filmar ao mesmo tempo, no mesmo plano, o pessoal e o político. Ou, como diz ao Ipsilon, “nunca estou a correr atrás de singularidades, mas sim a abrir espaço para pluralidades”.