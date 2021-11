Covid-19. As propostas dos peritos: certificado para entrar nos lares, mais autotestes e teletrabalho, reforçar vacinação

A pneumologista Raquel Duarte, que faz parte de um grupo que foi convidado pelo Governo para desenhar os planos de desconfinamento do passado, diz que “devemos actuar” antes do Natal porque existe um risco de aumento exponencial do número de casos (duplicar ou triplicar em poucas semanas).

“Apesar da protecção que a vacina dá contra as formas graves da doença, o aumento absoluto dos casos graves pode aumentar de forma proporcional”, disse a especialista na reunião que juntou peritos e políticos no Infarmed, em Lisboa.

Raquel Duarte diz que a vacinação é o “principal eixo que nos pode permitir controlar a pandemia”. Por isso, é essencial acelerar o processo de reforço maciço da vacinação e “manter as estratégias que se mostraram eficazes no passado”, como o envio de SMS para convocar as pessoas para a vacinação e as equipas de proximidade, para melhorar “ainda mais a adesão à vacinação”.

Nos lares, o grupo diz que é necessário garantir a segurança dos idosos relativamente a quem chega do exterior. Para isso, propõem que seja exigido o certificado digital à entrada destes estabelecimentos, combinado com a “ausência de sintomas” e testagem.

A especialista disse também que é preciso “desmitificar o processo de testagem”, aumentando a cultura de recurso ao autoteste. É importante “ajustar as estruturas de testagem, promover acesso fácil, universal e gratuito a testes” e chegar à população de maior risco.

O grupo de peritos propõe também que se adicione o resultado de um teste à covid-19 feito nas 48 horas anteriores ao certificado digital em situações em que tal se justifique, como em aglomerações em contextos interiores e sem máscara. É preciso também garantir que o acesso ao certificado “é fácil, universal e gratuito”.

É preciso ainda continuar a fazer uma vigilância apertada à circulação de variantes em território nacional e que os serviços de saúde pública tenham a capacidade de apoiar as iniciativas de rastreios aos viajantes e populações móveis sazonais nas fronteiras, quer aérea, marítima ou terrestre. “A testagem deve ser feita à entrada ou depois de 48 horas de permanência no país e o certificado digital deve ser utilizado como garantia adicional”, propõem os peritos.

No campo do teletrabalho, os especialistas dizem que “deve haver desfasamento de horário e teletrabalho sempre que possível”. E no que toca às máscaras, estas devem ser utilizadas, obrigatoriamente, em eventos públicos e ambientes fechados e nos transportes. “A utilização de máscara deve ser promovida como rotina e sempre em situações de maior risco”, diz o grupo.