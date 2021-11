Concelhos em risco elevado e muito elevado aumentaram de 55 para 89. Saiba como está o seu

O número de concelhos em risco elevado e muito elevado de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 aumentou substancialmente esta semana de 55 para 89, estando em risco extremo quatro municípios, indicou esta sexta-feira a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS divulgado esta sexta-feira avança que Mora e Murça entraram esta semana no nível de risco extremo de infecção, com uma incidência acumulada a 14 dias (entre 4 e 17 de Novembro) de 1338 e 982 casos respectivamente, mantendo-se nesta categoria os concelhos de Marvão (2451) e Pampilhosa da Serra (967).

O risco extremo de infecção ocorre quando um concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infecção por 100 mil habitantes.

O número de concelhos em risco muito elevado de infecção, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, duplicou numa semana, passando de oito para 19.

Também a subir estão os concelhos em risco elevado (entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias), já que o boletim contabiliza 70 concelhos nessa categoria, enquanto no relatório anterior eram 47.

Segundo o boletim, entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão 96 concelhos, mais 15 do que na semana anterior.

O número de concelhos com uma incidência de zero casos continua a diminuir e são agora 13, menos cinco do que o registado pela DGS há sete dias.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa “corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Portugal registou, na quinta-feira, 2371 novos casos confirmados de infecção com o coronavírus SARS-CoV-2, com cinco mortes associadas à covid-19, e um aumento de internamentos em enfermaria, segundo dados oficiais divulgados esta sexta-feira.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, estão agora internadas 528 pessoas, mais cinco do que no dia anterior, das quais 79 em unidades de cuidados intensivos, mais sete do que na véspera. Em Portugal, desde Março de 2020, morreram 18.300 pessoas e foram contabilizados 1.117.451 casos de infecção.