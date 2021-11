Do aumento da incidência ao reforço da vacinação: os pontos-chave da reunião no Infarmed

Dois meses depois, peritos e políticos voltaram a reunir-se no Infarmed para discutir a evolução da pandemia no país. Esta sexta-feira, contudo, o cenário era bastante diferente do vivido em Setembro: os novos casos aumentam, a incidência segue uma trajectória ascendente e há uma forte possibilidade de serem necessárias novas medidas restritivas com a aproximação de Natal e Ano Novo para conter esta escalada. Os sete especialistas ouvidos focaram o sucesso da vacinação e traçaram as previsões para as próximas semanas. Em cinco pontos, o PÚBLICO faz-lhe um resumo dos temas mais importantes desta reunião.

Vacinação evitou 200 mil novos casos

O impacto positivo da vacinação foi um dos temas analisados na reunião no Infarmed desta sexta-feira. De acordo com a análise de Henrique Barros, a vacinação evitou 2300 óbitos e 200 mil infecções desde Maio. Segundo o investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, a vacina permitiu evitar também 135 mil dias de tratamento em enfermaria e 55 mil dias em unidades de cuidados intensivos.

Também Baltazar Nunes, epidemiologista do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), fez cálculos ao número de óbitos que a vacinação permitiu evitar: o especialista afirma que teríamos 119 mortes por milhão de habitantes na população acima dos 65 até aos 79 anos em Agosto, Setembro e Outubro. “Observámos apenas 13 mortes por milhão de habitantes, é uma redução de cerca de 90%. Para o grupo dos acima dos 80 anos, a redução foi de 217 para 72 mortes por milhão de habitantes”, apontou Baltazar Nunes.

Crianças são o grupo com mais incidência

Ao contrário do que se verificava há um ano, a pandemia está concentrada nos mais novos. Actualmente, o grupo etário com maior incidência é o das crianças com menos de nove anos, faixa da população que não foi ainda vacinada.

Para Henrique Barros, este é um indicador que demonstra a importância de a vacina chegar aos mais jovens, depois da aprovação dos reguladores.

“É lícito dizer que a vacinação é a nossa medida fundamental de protecção. É muito importante vacinar as crianças e quando as vacinas estiverem inequivocamente aprovadas, a vacinação das crianças seguramente é uma prioridade. Como é prioridade reforçar a vacinação das pessoas à medida que o tempo vai passando.”

De acordo com a análise de Pedro Pinto Leite, da Direcção-Geral da Saúde, as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Alentejo são as que têm a maior incidência concentrada nas crianças abaixo dos nove anos, motivadas pela grande ligação dos surtos a contexto escolar.

Efeito do reforço vacinal

As doses de reforço da vacina começaram a ser administradas há um mês e, apontam os especialistas, os efeitos já se fazem sentir.

De acordo com a análise de Ausenda Machado, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, o reforço de vacinação em pessoas com mais de 80 anos foi um contributo para a diminuição da incidência do vírus nesta faixa etária. Também Pedro Pinto Leite identificou uma estabilização do número de casos em pessoas acima dos 80 anos, factor que ligou, à semelhança de Ausenda Machado, à inoculação adicional deste grupo.

A investigadora mencionou ainda os resultados preliminares de um estudo que está a ser desenvolvido no Reino Unido: as conclusões mostram que uma dose de reforço da vacina eleva a protecção contra a infecção e hospitalização para os valores registados após a segunda dose. Ainda durante a intervenção no Infarmed, Ausenda Machado sublinhou a eficácia das vacinas no que diz respeito à protecção contra internamentos e mortes: cinco meses após a inoculação, este valor ainda permanece nos 70%, um indicador claro da protecção conferida pela vacina.

Foto Há a possibilidade de novas restrições para conter pandemia REMKO DE WAAL/Reuters

A incidência galopante

Se o ritmo da pandemia não for travado, Portugal pode chegar aos 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nas próximas duas semanas. O alerta foi deixado por Baltazar Nunes, que analisou a evolução do índice de transmissibilidade do vírus – também designado por R(t). Este é um dos indicadores que formam a matriz de risco da pandemia, onde Portugal já está na zona vermelha.

“A linha dos 240 casos vai ser atingida muito rapidamente, em duas semanas. Também podemos ver que as linhas dos 480 e 960 [casos por 100 mil habitantes] podem ser atingidas em um ou dois meses se continuarmos com este ritmo de crescimento”, alertou o epidemiologista.

Efectividade das vacinas

Ausenda Machado foi a responsável pela análise à efectividade das vacinas. Os dados apurados pela investigadora demonstram que a eficácia da vacina na prevenção de hospitalizações ronda os 80%, com a protecção a cair para os 70% cinco meses após a inoculação.

Efectividade da vacina nas hospitalizações De 14 a 41 dias após a inoculação: 84% Entre 42-69 dias: 85% Entre 70 e 97 dias: 81% Entre 89 e 123 dias: 77% Entre 124 a 149 dias: 69% Mais de 150 dias: 70%

Na prevenção contra a infecção, a vacina ultrapassa os 50% em todas as faixas etárias analisadas para este estudo, onde foram incluídas pessoas com mais de 30 anos. Com Sofia Neves