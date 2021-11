Os 25 dias de que a CGTP precisou para “montar” a manifestação nacional

No número 19 da alfacinha Avenida Álvares Cabral vive-se alguma azáfama. Na manhã de quinta-feira, ainda não são 9h30 e, junto à porta, perfilam-se já dois carros com bandeiras da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses-Intersindical (CGTP-IN) e altifalantes nos tejadilhos. Serão conduzidos por membros da “inter” reformados e vão espalhar pelas ruas de Lisboa e arredores a mensagem de que este sábado se realiza mais uma manifestação nacional da central sindical. “Avançar é preciso” é o lema do protesto onde são esperados cerca de 20 mil manifestantes.