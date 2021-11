Susana Guerra, ex-Suzy e hoje Guera, lança Higher contra medos e desilusões

Já foi conhecida como Susana Mota, Suzy ou Suzy G., mas agora volta às canções como Guera. Uma nova metamorfose onomástica para Susana Guerra, que representou Portugal no Festival da Eurovisão em 2014 e que nesta nova canção, Higher, diz pretender “criar empatia, identificação com qualquer pessoa que passou ou está a passar por processos de transformação, quer sejam de frustração, medos, luta, desilusões”. Processos pelos quais ela própria passou, conforme escreve no texto de apresentação do single e videoclipe de Higher, e que quer partilhar, acreditando “que os podemos ultrapassar, superar e vencer”. A canção, que se estreia neste dia 19 de Novembro (Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino), foi escrita por Daren Cartwright, tem produção musical de João Graça e arranjos vocais de Tânia Tavares.

Susana Guerra nasceu na Figueira da Foz, no dia 24 de Janeiro de 1980, e aos 6 anos já subia a um palco, o do Teatro do Grupo Caras Direitas. Fez parte, na pré-adolescência, dos Onda Choc, e tornou-se popular com a sua participação no vídeo natalício Nesta noite branca, dos Anjos (1999). Lançou um primeiro disco, Vida, em 2001, e entre 2002 e 2003 integrou o elenco do musical My Fair Lady, de Filipe La Féria. Nesse período, gravou com os Mysticos, grupo de canto gregoriano. Depois rumou ao Canadá e aos Estados Unidos, aí participando, segundo a sua biografia, em espectáculos de teatro e música. De regresso a Portugal, em 2009, voltou aos musicais antes de empreender nova viagem, desta vez pelo Dubai, de onde voltaria para participar no Festival RTP da Canção de 2014, saindo vencedora com a canção Quero ser tua, da autoria de Emanuel. Isso levou-a à Eurovisão, nesse ano em Copenhaga, realizando concertos em várias cidades europeias. Ainda no âmbito televisivo, integrou em 2021 o júri do concurso o All Together Now, da TVI.