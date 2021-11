Scott Cooper: “Quando é que a América foi grande?”

Não se esperaria exactamente, numa entrevista promocional, o realizador mandar vir com o estúdio que lhe produziu o filme. Mas Scott Cooper (Abingdon, 1970) faz questão de dizer — com a assessora de imprensa da Disney a ouvir… — que está irritado por a imprensa ter de ver Faminto através dos proverbiais links, no pequeno ecrã do computador ou do televisor. Porque “os filmes de terror devem ser vistos em sala”: “Ver um filme como este com 300 pessoas numa sala de cinema permite uma experiência comunal que não pode ser repetida em casa. E rodei Faminto com uma câmara de grande formato porque queria enquadrar o miúdo no écrã de maneira a que as pessoas pensassem “miúdo pequeno, problema grande””.