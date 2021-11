José Saramago “está vivo e entre nós”: começou a festa do centenário

Na cerimónia que deu o pontapé de saída das comemorações do centenário do escritor, o Presidente da República concedeu-lhe postumamente o grande-colar da Ordem de Camões. Depois, a Orquestra Metropolitana de Lisboa pôs em diálogo a música com as palavras do autor e a escritora espanhola Irene Vallejo tomou a palavra para fazer um elogio da leitura.