Mariana Mortágua vai processar André Ventura por difamação

Em causa está um post republicado por André Ventura, da autoria de uma comentadora em meios digitais, Cristina Seguí, ligada ao partido de extrema-direita Voxx, que acusa a deputada bloquista de ter recebido dinheiro do BES.

A dirigente e deputada do BE Mariana Mortágua anunciou esta segunda-feira que vai processar o presidente do Chega, André Ventura, e uma comentadora espanhola, por difamação, devido a uma publicação numa rede social.

“Ventura e Seguí vão responder em tribunal por difamação. Mesmo ridícula, uma calúnia é uma calúnia”, escreveu Mariana Mortágua no Twitter, em resposta a uma publicação de André Ventura na mesma rede social.

André Ventura republica um post da espanhola Cristina Seguí, uma comentadora em meios digitais que esteve ligada ao partido de extrema-direita Voxx, que acusa Mortágua e um antigo ministro da Defesa espanhol, o socialista José Bono, de receberem dinheiro do BES.

A revista portuguesa Visão dedicou um artigo a Cristina Seguí em Outubro no qual descreve a espanhola, uma antiga hospedeira de Valência, como “amplificadora de teses conspirativas e boatos”, que começou a visar figuras portuguesas nos seus comentários diários, designadamente num canal de YouTube.