Não sabes onde podes deitar fora as lentes de contacto usadas? Este projecto quer ajudar-te

Já está a decorrer uma campanha de recolha de lentes de contacto usadas nos bares, complexos desportivos e residências da Universidade do Minho (UM). Esta é uma iniciativa da Escola de Ciências da Universidade do Minho, em parceria com os Serviços de Acção Social da Universidade do Minho (SASUM), a Associação Académica da Universidade do Minho e a Society Loving the Planet Minho.

Todos os anos são descartadas milhares de milhões de lentes de contacto em todo o mundo, quer para o lixo doméstico, quer para as águas residuais. Madalena Lira, membro do Centro de Física das Universidades do Minho e do Porto, conta ao P3 que “há muitas pessoas que atiram as lentes para a sanita ou para o lavatório”, o que faz com que estas acabem muitas vezes no mar. Estes microplásticos apresentam um grande risco para o ambiente, pelo que é necessário criar novos processos que permitam recolhê-los e retirá-los do meio ambiente.

A campanha surge no âmbito do projecto “Contact Lens Materials: An Ecosystem Issue and a Contribution to a Circular Economy”, para o qual se juntaram o Centro de Física das Universidades do Minho e do Porto, o Centro de Biologia Molecular e Ambiental e o Instituto de Polímeros e Compósitos. O projecto, que já realizou um estudo que concluiu que as lentes de contacto não são biodegradáveis, pretende consciencializar a população para este problema. Tem também o propósito de estudar novas formas de reutilização e valorização dos materiais poliméricos presentes nas lentes de contacto usadas ou fora de validade.

Madalena Lira refere que a partir das lentes recolhidas vai ser fabricado “um produto de valor acrescentado com os mesmos materiais de base”, o qual ainda não foi definido. Citada em nota de imprensa, a professora auxiliar do Departamento de Física da UM diz que, com este processo, “está a ser dado um forte contributo para a economia circular, ao mesmo que tempo que se promove um crescimento sustentável e uma mitigação do impacto ambiental associado a estes produtos”.

Foram colocadas em vários locais dos campi da Universidade do Minho caixas específicas para a recolha das lentes, para que as pessoas as descartem lá, sem o blíster nem a caixa. Madalena Lira revela que vão ser ainda colocadas caixas de recolha em ópticas por todo o país, sem qualquer custo para as mesmas.

