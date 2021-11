Dia Mundial da Diabetes – Não podemos esperar mais!

O dia 14 de Novembro é o Dia Mundial da Diabetes por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante este mês, focamos a nossa atenção no peso que a diabetes representa para com quem ela vive, famílias, comunidade e sociedade em geral. Discutimos as razões do nosso insucesso no combate à diabetes – os números continuam a aumentar: mais pessoas com diabetes, mais custos com o tratamento, a ameaça ao sistema de saúde e à economia global. Mas não discutimos a estratégia e as soluções que a ela devem estar associadas. Não podemos esperar mais!