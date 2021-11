Hamilton parte da 10.ª posição para vencer GP de São Paulo

Uma longa e interessante “batalha” entre a Red Bull e Mercedes terminou com a escuderia alemã a levar a melhor, no Brasil. No Grande Prémio de São Paulo, Lewis Hamilton (Mercedes) superou o handicap de ter saído da 10.ª posição e obteve a sexta vitória da temporada, a 101.ª na carreira.

Valtteri Bottas (Mercedes) começou por não fazer o melhor uso da pole position e, logo na primeira volta, caiu do primeiro para o terceiro lugar, surpreendido por Max Verstappen e Sergio Pérez. Mas rapidamente se viu forçado também, por questões estratégicas, a abrir alas à passagem do companheiro de equipa, que depressa foi trepando na hierarquia.

Confirmation of a famous win for @LewisHamilton, after an incredible performance all weekend in Sao Paulo ??#BrazilGP ???? #F1 pic.twitter.com/fw86fo2wRD — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Hamilton partira de um longínquo 10.º lugar, fruto do quinto melhor tempo na sessão de qualificação e de uma penalização de cinco posições, por troca do motor de combustão. E foi à procura de minimizar danos logo desde o primeiro instante, chegando com relativa facilidade ao terceiro posto.

A entrada em pista do safety car, depois de detectados vários detritos numa das curvas do circuito quando Yuki Tsunoda destruiu a asa dianteira do seu Alpha Tauri, acalmou um pouco os ânimos, mas o britânico da Mercedes estava determinado a tornar-se no primeiro piloto a conseguir uma recuperação tão significativa no Brasil. A ultrapassagem a Sergio Pérez consumou-se à segunda tentativa, depois de o mexicano ter usado o DRS para responder, e a partir de então começou a “caça a Verstappen”.

Foi um capítulo longo e interessante, que incluiu uma paragem para troca de pneus (com a respectiva perda momentânea de tempo) e uma nova recuperação de Hamilton. Até que, a 12 voltas das 71 que compõem a corrida paulista, o britânico deixou mesmo o neerlandês para trás - isto depois de Verstappen, um pouco antes, ter adiado essa ultrapassagem fechando o ângulo ao rival e obrigando-o a uma curva por fora do traçado.

Por esta altura, Bottas tinha já recuperado o terceiro lugar, o que significava que a Mercedes colocava os dois pilotos no pódio. E o melhor que a Red Bull conseguia fazer, mesmo nos últimos instantes, era carimbar a volta mais rápida, por Sergio Pérez, somando pontos extras - e roubando-os a Hamilton.

Graças a este triunfo, Hamilton reduziu para 14 os pontos face ao líder do Mundial, que é precisamente Max Verstappen, quando ficam a faltar três Grandes Prémios para o fim do campeonato, o próximo dos quais terá lugar no Qatar.

“Estou muito grato pelo incrível apoio que tive neste fim-de-semana. Não sentia tanto apoio desde Silverstone. Que corrida! A equipa fez um trabalho incrível, o Valtteri também. Com as penalizações, este foi o fim-de-semana mais difícil que tive”, resumiu Hamilton.