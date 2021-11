Fernando Santos: “Tenho a certeza de que vamos ser apurados”

Bastante menos cáustico do que Bernardo Silva, o seleccionador nacional assumiu a responsabilidade pela derrota com a Sérvia e garantiu que não quis jogar para o empate.

“Tenho a certeza de que vamos ser apurados. Vamos estar no Qatar”. A garantia é de Fernando Santos, como rescaldo à derrota de Portugal neste domingo, frente à Sérvia, que obrigará Portugal a jogar um play-off em Março.

Questionado directamente sobre o motivo pelo qual Portugal joga tão pouco futebol, tendo tanto talento, Fernando Santos fez uma longa pausa. “Como é que vou responder?”, disparou. Depois de nova pausa, detalhou: “Temos talento, mas temos de por essa qualidade em jogo. Temos dificuldade em jogar com adversários com três centrais e articular o nosso jogo. Temos de perceber como é que resolvemos esta questão”.

O técnico assumiu ainda que “se calhar, a mensagem não passou” e assegurou que não quis jogar para o empate. “Se fosse para empatar, não jogaríamos assim, em 4x3x3. Não jogámos para empatar e sempre quisemos ganhar (...) alguns jogadores não conseguiram perceber bem as mensagens na primeira parte. Mas claro que a responsabilidade é minha. Quero pedir desculpa aos portugueses, que estão chateados – e muitos deles comigo, certamente. Não estão mais tristes do que nós, mas talvez tão tristes como nós. E não foi, de facto, um jogo bem conseguido”, apontou.

E analisou o jogo. “Entrámos bem no jogo, a querer pressionar e fizemos o golo, mas depois começámos a não ter bola e baixar as linhas. O nosso ADN é para jogar no pé, mas tivemos dificuldades. O Bernardo quis bola, mas foi o único. Jogámos sempre com receio e alguma ansiedade. Sempre que ligávamos o jogo, criávamos situações e dificuldades, mas a maior parte das vezes não conseguimos”.

Bastante menos cáustico do que Bernardo Silva, o seleccionador nacional explicou ainda a opção de lançar Danilo e Renato Sanches nos lugares de João Palhinha e Bruno Fernandes. “Eu queria dar liberdade ao Renato, que é um jogador de profundidade. E assim precisava de um jogador mais fixo [Danilo], porque o Palhinha é mais móvel”.

Fernando Santos detalhou ainda o que a Sérvia fez para dificultar o jogo a Portugal. “Temos sempre alguma dificuldade quando os adversários jogam com três centrais. E eles jogaram a quatro no meio-campo, numa espécie de quadrado. E criaram-nos muitas dificuldades. O Tadic estava sempre sozinho e tentei chamar os jogadores para tentar rectificar a questão e foi melhorando um pouco, mas nunca foi muito convincente. Pus um losango no meio-campo, para combatermos isso, mas tivemos muita dificuldade, sobretudo a nível ofensivo”.