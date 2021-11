Derrota com a Sérvia empurra Portugal para o play-off do Mundial 2022

A selecção portuguesa de futebol foi incapaz de confirmar, neste domingo, o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022. No Estádio da Luz, na derradeira jornada do Grupo A, Portugal perdeu com a Sérvia (1-2), no único resultado que não servia o propósito de uma qualificação directa. Agora, resta-lhe a via do play-off, a disputar em Março do próximo ano.

Uma entrada bem-sucedida de Portugal no jogo fazia antever uma missão bem menos complexa do que se revelou este embate, em Lisboa. Renato Sanches inaugurou o marcador logo aos 2’, depois de uma perda de bola de Gudelj em zona proibida, e deixou a equipa nem mais confortável no jogo (já que poderia depender de dois resultados possíveis).

Contudo, a Sérvia não se atemorizou e, utilizando os corredores laterais, com Kostic em destaque na esquerda, foi criando problema à selecção portuguesa. E acabou mesmo por chegar ao empate aos 33’, um remate de Tadic de fora da área, que contou ainda com um ligeiro desvio no corpo de Danilo, para surpreender Rui Patrício.

Antes disso, Vlahovic já tinha acertado no poste e Portugal pouco mais criara do que o lance do golo. Algo que não mudou muito no segundo tempo, altura em que Fernando Santos equilibrou melhor a equipa sem bola, mas evidenciando pouca capacidade para ferir o adversário. A excepção foi uma arrancada de Renato Sanches desaproveitada pelo médio no momento da definição, já na área.

Quando tudo parecia sugerir um empate, aos 89’ a Sérvia operou a reviravolta. Tadic cruzou com precisão para o segundo poste e Aleksandr Mitrovic, de cabeça e solto de marcação, cabeceou com sucesso para o 1-2. Um golo que garantiu à Sérvia o triunfo no Grupo A e a respectiva qualificação automática para o Mundial. Quanto a Portugal, vai ter de esperar pelo sorteio e continuar a lutar por uma vaga no Qatar, nos próximos meses.