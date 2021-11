Covid-19 em Portugal: 8 mortes e 1816 casos. Número de doentes internados sobe pelo sétimo dia consecutivo

Portugal registou, esta sexta-feira, 1816 casos de infecção e oito mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que acaba de ser divulgado na tarde deste sábado, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.242 e o de infectados ascende a 1.106.005.

O número total de doentes internados voltou a subir nesta sexta-feira e pelo sétimo dia consecutivo. Desde o passado sábado que este indicador tem vindo a subir. Nesse dia, o número total de doentes internados era de 341. O relatório de situação indica que há agora 424 pessoas internadas, mais 13 do que na actualização anterior, sendo que 69 estão nos cuidados intensivos (mais quatro).

Há mais 1107 casos de recuperação, num total de 1.050.838 cidadãos recuperados desde o início da pandemia. Existem mais 701 casos activos, o que significa que 36.925 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora mais 2 mil contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 31.618.

A maior parte dos casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (669 novas infecções ou 36,8%), na região Centro (442 novos casos ou 24,3%) e no Norte (394 casos ou 21,6%).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de casos acumulados e de mortes do país: há 426.619 casos confirmados e 7762 óbitos (três em 24 horas). O Norte é a segunda: são 419.984 os registos de infecção e 5616 mortes por covid-19 (duas em 24 horas). O Centro contabiliza 150.678 infecções e 3198 mortes (mais três). O Alentejo totaliza 40.723 casos (78 novos) e 1056 mortes. No Algarve, há 44.117 casos de infecção (mais 157) e 487 óbitos. A Madeira regista 13.277 casos de infecção (67 novos) e 76 mortes. Já os Açores somam 9607 casos (mais 29) e 47 mortes.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 9555 são homens e 8687 são mulheres. Das 18.242 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.905 tinham mais de 80 anos, o que corresponde a 65,2%. Das oito mortes contabilizadas esta sexta-feira, sete foram registadas na faixa etária acima dos 80 anos e uma na faixa etária dos 60 aos 69 anos.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, são iguais ao do boletim de sexta-feira, uma vez que estes indicadores só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira.

Segundo os últimos dados, Portugal está agora entre a “zona laranja” e a “zona vermelha" da matriz: o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — subiu para 1,15 a nível nacional e no continente (estava nos 1,12 na última actualização, divulgada na quarta-feira). Também a incidência acompanhou esta tendência de subida: há agora 134,2 casos de covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias, número que cai para 133,3 se não incluirmos nesta contabilização as regiões autónomas.