Rangel e Rio têm “melhores salários” como prioridade

Rui Rio e Paulo Rangel estão a preparar as moções de estratégia global com que se apresentam às eleições directas daqui por duas semanas. Embora os dois candidatos à liderança do partido apontem algumas áreas diferentes de intervenção, ambos convergem na necessidade de recuperar a economia, no incentivo ao crescimento económico e em melhores salários, segundo apurou o PÚBLICO junto de fontes das duas candidaturas.