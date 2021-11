Movimento de Adrião quer lugares nas listas de candidatos a deputados

O movimento interno do PS, Democracia Plena, liderado por Daniel Adrião, tem expectativa de ter lugares nas listas de candidatos a deputados na proporção da sua representatividade nos órgãos nacionais do PS. Este movimento realiza, este sábado, um encontro nacional em Coimbra para preparar contributos para a estratégia eleitoral do partido.

Depois do acordo feito com a direcção de António Costa, no último congresso, o Democracia Plena integrou a lista à comissão nacional apresentada pelo secretário-geral socialista e elegeu 28 dos 251 membros daquele órgão máximo entre congressos. Já na comissão política, têm dez dos 65 membros. E conta ainda com dois membros na direcção do gabinete de estudos do partido.

Na reunião de Coimbra, os membros do Democracia Plena irão acertar os termos em que estes militantes do PS vão defender, mais uma vez, que se realizem eleições primárias internas para a escolha dos candidatos do partido às eleições legislativas antecipadas para 30 de Janeiro.

Estas primárias serviriam para escolher os candidatos a indicar pelas federações, respeitando a regra estatutária do PS de que os primeiros lugares das listas são ocupados por candidatos indicados pelo secretário-geral, António Costa.

A data que este movimento liderado por Daniel Adrião propõe para a realização dessas primárias é a primeira quinzena de Dezembro, devendo ser aberto um período de candidaturas no final de Novembro. Já a votação seria electrónica.

As listas de candidatos então escolhidos pelas bases do PS seriam aprovadas pelas comissões políticas das federações e finalmente pela comissão política nacional.

Daniel Adrião tem sido crítico da direcção de António Costa desde o início e, nessa condição, tem-se candidatado sempre nas eleições directas para a eleição de secretário-geral do PS. Tem sido também persistente a sua defesa de realização de primárias para a escolha dos candidatos socialistas a deputados.