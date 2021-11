Ninguém muda o país por nós

Ontem, nestas páginas, o João Miguel Tavares repetia um argumento muito dele, segundo o qual uma crónica, para ser válida, não precisa de apresentar soluções, porque “uma crítica estruturada” já é por si mesma “um exercício que tem a sua própria finalidade, já que promove o debate e ajuda a formar opiniões”. Tudo certo, desde que a inversa seja também verdadeira: uma crónica que se aventure a apresentar propostas e eventuais soluções não deixa também de ser um exercício válido, gerar o mesmo debate e as mesmas opiniões, mesmo que as propostas não cheguem a sair dos limites dos parágrafos do texto. Todas as ações reais humanas foram um dia uma ideia, e todas as ideias precisaram um dia de ser exteriorizadas para se tornarem um ato concreto.