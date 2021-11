Brasill está garantido no Mundial de 2022

O Brasil, único país que participou em todas as edições do Campeonato do Mundo, garantiu na última madrugada um lugar no Mundial 2022, ao vencer a Colômbia por 1-0, em São Paulo, na 13.ª jornada da zona sul-americana de qualificação.

Um golo de Lucas Paquetá, assistido por Neymar, aos 72 minutos, selou o apuramento dos “canarinhos”, recordistas de vitórias na competição, com cinco troféus (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

O Brasil vai cumprir no Qatar, de 21 de Novembro a 18 de Dezembro de 2022, a 22.ª presença na prova, na qual se ficou pelos quartos-de-final em 2006, 2010 e 2018 e, pelo meio, em 2014, caiu em casa nas meias-finais, com “estrondo”, face à Alemanha (1-7).

A formação “canarinha”, que soma 11 vitórias e um empate na qualificação, junta-se na fase final ao anfitrião Qatar e às europeias Alemanha e Dinamarca.

Na zona sul-americana, que qualifica directamente os quatro primeiros e coloca o quinto nos play-offs, a equipa de Tite soma 34 pontos (12 jogos), contra 25 da Argentina (11), 20 do Equador (13) e 16 de Chile (13), Colômbia (13) e Uruguai (12).